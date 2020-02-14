Россиянка обвинила известного косметолога в домогательствах во время процедуры

Жительница Москвы Дарья М. обвинила в домогательствах косметолога клиники в центре города, к которому пришла на процедуру пилинга лица. Об этом девушка рассказала «Ленте.ру». По ее словам, есть и другие пострадавшие.

Дарья сообщила, что 7 февраля 2020 года она пошла на процедуру к врачу-косметологу. По ее словам, он внезапно «запустил руку к ней под джинсы и, проникнув пальцами под трусы, предложил продолжить», девушка отказалась. На этом процедура была закончена, Дарья расплатилась и ушла. Позднее она попросила у сотрудников салона дать номер директора, после чего рассказала о ситуации администратору.

8 февраля Дарья спросила, какие меры салон примет, чтобы разобраться с ее ситуацией, на что управляющая написала ей с личного номера, что «вопрос деликатный, они во всем разберутся и примут меры». Девушке предложили бесплатную процедуру, а также возврат денег.

По словам сотрудников салона, его владелица болела, а решить этот вопрос якобы могла только она. После указания на то, что компенсация в виде одной бесплатной процедуры «это странно», Дарье предложили полный курс, однако в итоге стороны сошлись на денежной компенсации. В 17 часов того же дня девушке позвонили из салона и сказали, что врач готов заплатить ей 150 тысяч, но если она не примет деньги до 18 часов, ей придется решать этот вопрос с косметологом напрямую. Эта сумма не устроила девушку — она ее удвоила, после чего салон перестал выходить на связь. По словам Дарьи, врач по-прежнему там работает.

Дарья также рассказала, что после публикации истории ей написали еще несколько девушек, которые также заявили, что подверглись домогательствам со стороны того же косметолога. Они рассказывали, что врач приобнимал их, приставал и «залезал в джинсы». В полиции сказали, что даже «5-7 жертв — это не доказательство». Сам врач назвал обвинения клеветой.

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