Уволенный Джонсоном министр передал ему послание

Бывший канцлер Великобритании Саджид Джавид, уволенный по инициативе премьера страны Бориса Джонсона, поздравил его с Днем святого Валентина. С момента события при этом прошло меньше суток, отмечает The Sun, опубликовавший видео в своем Twitter.

На кадрах видно, как Джавид выходит из дома и идет мимо толпы журналистов. Те спрашивают, не хочет ли он передать какое-либо послание Борису Джонсону. Экс-канцлер улыбается и отвечает: «С Днем святого Валентина!»

13 февраля британский премьер провел перестановки в правительстве. Отмечается, что крупной сенсацией стала отставка Джавида.

РИА Новости сообщают, что экс-канцлер, возможно, сам отказался остаться на посту. Это связывают с предложением Джонсона уволить всех советников и заменить их людьми из офиса премьера.

Новым канцлером стал Риши Сунак, ранее он занимал пост замминистра. В настоящее время лорд-канцлер выполняет функции министра юстиции.

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