На воров в законе Пухлого и Пузыря завели дела о лидерстве в преступном мире

На 56-летнего вора в законе Владимира Жураковского, известного в криминальных кругах как Пухлый и его ровесника Хизира Акбулатова по кличке Пузырь завели уголовные дела о лидерстве в преступном мире. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает агентство «Прайм Крайм».

По его данным, в настоящий момент оба криминальных авторитета находятся на территории Турции.

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10 февраля сообщалось , что 38-летнего вора в законе Дмитрия Чантурию (Мирон) могут взять под государственную защиту после того, как он заявил о вымогательстве у него взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Для воровского мира стал беспрецедентным факт сотрудничества криминального авторитета высшего уровня в изобличении коррупционеров. Мирону, официально признавшему себя потерпевшим от действий сотрудников полиции, которые вымогали у него крупные суммы денег, предстоит стать на суде свидетелем обвинения.

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