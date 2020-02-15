В российском городе обнаружили пакет с телом младенца

В Самарской области обнаружено тело младенца в возрасте примерно четырех месяцев. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Как уточняют в ведомстве, тело девочки без признаков жизни нашли на одной из улиц Октябрьска. Известно, что ребенок был завернут в пакет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Родители погибшей задержаны и в ближайшее время будут доставлены в следственный отдел для допроса.

4 февраля сообщалось, что жительница Ставропольского края родила дома сына и сразу же зарезала его ножницами — она нанесла ребенку около 40 ударов острым предметом. Когда он перестал подавать признаки жизни после ударов, 35-летняя женщина завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы захоронить.

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