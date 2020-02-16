Киев призвали не строить «фантомные планы» по возвращению Крыма

Украинские власти должны оставить претензии на Крым и не вынашивать «фантомные планы» по его возвращению. Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, пишут РИА Новости.

«В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины», — сказала она. Гридчина также призвала президента Украины Владимира Зеленского понять раз и навсегда, что на полуострове «нет ваших людей».

Глава общины также посоветовала украинскому лидеру оставить крымчан в покое и заняться делами в стране.

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму. Однако, по словам Зеленского, сделать это без элементарных безопасных и политических условий невозможно.

Крым присоединился к России по итогам референдума 2014 года. Киев, ряд стран Евросоюза и США не признают результаты голосования, считая полуостров оккупированной территорией. Москва заявила, что все нормы международного права были соблюдены и статус Крыма не является предметом дискуссий.

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