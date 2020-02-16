В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Каггинс уточнил, что обстрел произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает с московским временем). По его словам, малые ракеты ударили по базе в международной зоне, где размещены войска операции «Непоколебимая решимость». В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что нацеленные на базу коалиции ракеты упали недалеко от посольства США в Багдаде. Журналист Бабак Тагвей уточнил, что обстрел устроил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Также в сети появилось видео с места инцидента.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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