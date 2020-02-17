Названы самые криминальные российские города для ресторанов и магазинов

Российским владельцам розничного и ресторанного бизнеса приходится чаще всего вызывать группы быстрого реагирования в Уфе, Набережных Челнах и Сочи, следует из исследования компании «Delta Системы безопасности», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты компании сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Исходя из полученных коэффициентов был с оставлен рейтинг криминогенности, в котором первые места достались Уфе, Набережным Челнам и Сочи.

При этом наиболее безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса наблюдается в городах-миллионниках. Наиболее безопасным стал Екатеринбург, далее идут Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

Согласно исследованию, 70 процентов противоправных действий происходят в состоянии алкогольного опьянения. Оставшиеся 30 процентов приходятся на доступность имущества в ночное время и открытую выкладку товаров на витринах.

В апреле 2019 года Москва и Подмосковье были названы самыми криминальными российскими регионами. Далее следуют Краснодарский край, Челябинская область и Башкортостан. При этом наиболее спокойными регионами оказались Чукотка и Ненецкий автономный округ.

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