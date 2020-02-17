В московском банке нашли радиоактивные деньги

В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Агентство указывает, что деньги в банк принес клиент. «В кассе сработал датчик радиационного контроля», — сообщил он. Известно, что офис банка, где это произошло, находится на улице Привольной (район Жулебино). Но название банка не уточняется. Также нет информации, какую сумму мужчина принес в кассу. Отделение временно приостановило работу. На месте проводятся замеры радиации.

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Позднее ТАСС сообщил о том, что сигнал радиационной тревоги сработал из-за одной из клиенток. В отделении находилась женщина, которая принимает лекарства от заболевания щитовидной железы. «Угрозы нет», — заверили в МЧС.

В начале года в российском МВД рассказали какие купюры в стране подделывают чаще всего. Речь идет о банкнотах номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей (их ввели в обращение в 2017 году) подделывают значительно реже. В целом, как утверждают в ведомстве, доля фальшивой валюты по стране невелика.

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