Голые любительницы отдыха на колесах снялись для благотворительного календаря

В Великобритании выпустили благотворительный календарь с фотографиями голых любительниц домов на колесах. Об этом сообщает сайт North Wales Live.

Фотограф Энди Уокер (Andy Walker) рассказал, что в съемках участвовали женщины от 20 до 80 лет, которые предпочитают отдых в автотрейлерах или на трейлерных парках в Северном Уэльсе. Для календаря они снялись верхом на тракторе, с электродрелями в руках и в летних домиках, прикрывая грудь журналами, широкополыми шляпами и другими предметами.

Им удалось продать тысячу календарей по 8,5 фунтов стерлингов (700 рублей). Еще несколько тысяч фунтов стерлингов дали пожертвования и благотворительный вечер, организованный в одном из парков для домов на колесах. В сумме было собрано 22 тысячи фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей).

Деньги были пожертвованы благотворительному фонду Breast Cancer Care, который финансирует исследование и лечение рака груди. По словам фотографа, некоторые участницы съемок перенесли эту болезнь сами, у других от рака груди пострадали родные или друзья.

В ноябре 2019 года студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В октябре о публикации аналогичного календаря объявила Сиднейская школа ветеринаров.

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