Нападение российской банды в костюмах защиты от коронавируса попало на видео

Нападение бандитов в костюмах защиты от коронавируса на дом банкира попало на видео. Кадры опубликовал Telegram -канал LIFE SHOT.

На них видно, как банда в белых костюмах химзащиты, похожих на те, что используют для защиты от коронавируса, вломилась в дом бывшего первого заместителя одного из российских банков.

По данным канала, на встречу грабителям вышла хозяйка дома. Преступники пригрозили ей пистолетом и пообещали убить, если женщина не отдаст все деньги. Тогда она достала из тумбочки 107 тысяч рублей и отдала их нападавшим, после чего преступники попытались скрыться.

На пути у них оказался охранник местного ЧОПа. Грабители открыли огонь, мужчина успел упасть на землю и избежать ранений. После того как нападавшие скрылись, охранник вызвал полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса («Разбой»).

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