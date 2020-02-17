В России появятся приподнятые «зебры» и светофоры с датчиками движения

В России хотят внедрить шумовые полосы, приподнятые «зебры» и оборудованные датчиками движения «умные» светофоры. Об этом рассказали «Известиям» в Минтрансе.

Изменения в действующие ГОСТы представят до конца 2020 года. После утверждения стандартов власти смогут применять нововведения на улицах. Предполагается, что это снизит количество ДТП с пешеходами на 15–24 процента.

Для снижения скорости движения потока транспорта предлагается больше применять шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами. Сейчас такие «зебры» уже есть на некоторых улицах Москвы и области. В такой конструкции создается неровность, например, за счет дополнительного слоя асфальта. Их применение снижает скорость потока транспорта, а также понижает общее количество ДТП с пешеходами.

«Умные светофоры» с датчиками реагируют на пешеходов. Такие светофоры не включат красный, пока по «зебре» идет человек, и не будут держать зеленый, если на переходе уже нет людей.

В ноябре 2019 года начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что большинство россиян погибает на дорогах из-за аварий на встречной полосе. Около 25 процентов ДТП связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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