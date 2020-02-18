В Казахстане задержали планировавших теракт экстремистов

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших террористические акты в местах массового скопления людей. Об этом сообщается на сайте комитета.

Отмечается, что 14 февраля были задержаны и арестованы «два приверженца деструктивного религиозного течения». Сотрудниками КНБ были проведены следственные действия по месту их проживания, в результате которых они изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, а также смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

Возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.

23 января сообщалось, что в Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе. По некоторым данным, школьники планировали устроить взрыв в столовой, а затем расстрелять выбегающих из пневматического ружья, забрасывая бутылками с зажигательной смесью.

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