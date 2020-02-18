Коронавирус ударил по Apple

Apple не сможет достичь квартальных показателей прибыли в 2020 году из-за смертельного китайского коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Как пояснили в Apple, причиной снижения прогноза по прибыли в январе-марте 2020 года является падение производства iPhone из-за остановки предприятий в КНР. Кроме того, на финансовых показателях компании отразится снижение спроса в Китае из-за закрытия там торговых точек на карантин. КНР является вторым по величине рынком сбыта для Apple после США.

Американская компания в начале февраля закрыла все свои торговые точки в Китае из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Их работу планировалось возобновить 10 февраля, однако к настоящему времени из 42 магазинов открылись только 7, пишет The New York Times. Еще одним ударом стало то, что даже работающие торговые точки работают в режиме сокращенного дня.

Эпидемия китайского коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. По состоянию на 18 февраля 2020 года его жертвами стали более 1,7 тысячи человек, свыше 71 тысячи заражены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!