40-летняя актриса ушла от Аль Пачино из-за скупости и разницы в возрасте

Израильская артистка Мейталь Дохан ушла от Аль Пачино после двух лет романа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

40-летняя актриса пояснила, что приняла решение о расставании из-за скупости возлюбленного и разницы в возрасте. «Я пыталась отрицать, что разница в возрасте — это сложно, но, честно говоря, он уже пожилой человек. Поэтому при всей моей любви наши отношения продлились недолго», — рассказала Дохан.

Она также пожаловалась, что 79-летний Аль Пачино не дарил ей дорогие подарки. «Как бы помягче сказать, что он не любит тратить деньги? Он покупал мне только цветы», — поделилась бывшая возлюбленная актера.

Ранее в феврале Аль Пачино в эфире передачи на телеканале Би-би-си забыл о своем местонахождении и попытался уйти посреди интервью. Незадолго до этого актер упал на красной ковровой дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Артист, номинированный на премию в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Ирландец», споткнулся на лестнице в London's Royal Albert Hall.

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