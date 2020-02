Аль Пачино забыл о своем местонахождении и попытался уйти посреди интервью

Американский актер Аль Пачино в эфире передачи на телеканале BBC забыл о своем местонахождении и попытался уйти посреди интервью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ведущая Алекс Джонс поинтересовалась у 79-летнего артиста, мечтал ли тот попасть на The One Show. Аль Пачино с удивлением замер и приоткрыл рот, из-за чего появилось ощущение, будто актер не знает, на какую программу пришел. После этого ведущая пояснила, что они сейчас как раз и находятся в эфире The One Show. Артист рассеянно улыбнулся и сказал: «Да, мне стоило [мечтать об этом]».

Позднее во время интервью актер приподнялся на диване и заявил: «Я собирался уйти». Ведущие остановили его, объяснив, что передача еще не подошла к концу.

Ранее в феврале сообщалось, что Аль Пачино упал на красной ковровой дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Артист, номинированный на премию в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Ирландец», споткнулся на лестнице в London's Royal Albert Hall.

