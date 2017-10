Фанатам Аль Пачино предложат лампу с голыми женщинами

Американский бренд Supreme объявил о выпуске второй части капсульной коллекции, посвященной фильму Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом». Об этом сообщает HighSnobiety.

В линейку вошли футболки, свитшоты, шапки и скейтборд с изображением Аль Пачино в роли Тони Монтаны, а также настольная лампа в виде статуэтки со стола главного героя фильма. Три скульптуры обнаженных женщин с кувшинами в руках поддерживают абажур с надписью The World Is Yours («Мир принадлежит тебе»).

Вещи поступят в продажу 12 октября в магазинах бренда в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Париже.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа. После выхода в июне 2017 года совместной коллекции бренда с Louis Vuitton Филипп Киркоров и Яна Рудковская опубликовали в Instagram свои фотографии в одежде и с аксессуарами из линейки, что вызвало осуждение интернет-пользователей.

«Лицо со шрамом» — американский художественный фильм 1983 года режиссера Брайана Де Пальмы. В центре сюжета — история эмигранта с Кубы Тони Монтана (Аль Пачино), осевшего в Майами и ставшего крупным наркоторговцем.