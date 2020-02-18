На британском троне захотели видеть «королеву Меган»

Кандидат на пост лидера Лейбористской партии и член правительства от избирательного округа Уиган Лиза Нэнди (Lisa Nandy) заявила во время дебатов на канале Channel 4, что проголосует за отмену монархии на любом из референдумов, посвященных вопросу королевской семьи, если такой пройдет в будущем. Об этом пишет во вторник Sky News.

Нэнди подчеркнула, что она демократ, поэтому проголосует за отмену монархии в Великобритании. Однако политик призналась, что предпочла бы видеть на троне «королеву Меган» (жена принца Гарри, актриса Меган Маркл — прим. «Ленты.ру»).

Позиция Нэнди по вопросу монархии противоречит той, которую продвигают другие два кандидата на пост лидера левоцентристской партии — сэр Кир Стармер (Keir Starmer) и Ребекка Лонг-Бейли (Rebecca Long-Bailey). Тем не менее все три кандидата подчеркнули, что вопрос сохранения монархии в Великобритании не является приоритетным.

Победитель в борьбе за пост лидера Лейбористской партии будет объявлен 4 апреля. Он станет преемником нынешнего главы политической силы Джереми Корбина. По данным букмекерских контор, самые высокие шансы возглавить палату общин у 57-летнего теневого министра по вопросам Brexit Кира Стармера.

28 ноября прошлого года сообщалось, что королева Великобритании может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу старшего сына Чарльза. Однако британский двор опроверг эти слухи.

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