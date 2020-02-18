Умерла актриса из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»

Американская актриса Келли Накахара скончалась в Пасадине, штат Калифорния. Об этом сообщает Time.

Артистка умерла после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 72 года.

Накахара наиболее известна по роли сестры Келли в сериале «Чертова служба в госпитале МЭШ». Она также появилась в эпизодах таких телешоу, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Полиция Нью-Йорка» и «Проблемы роста», и в фильмах «Доктор Дулиттл», «Разгадка», «Вдребезги», «Амазонки на Луне» и «У нее будет ребенок».

5 февраля стало известно о смерти одного из создателей «Чертовой службы в госпитале МЭШ», актера, режиссера и продюсера Джина Рейнольдса. Ему было 96 лет.