Амстердам задумал запретить туристам покупать марихуану в местных кофешопах. Это позволит установить баланс между запросом приезжающих и качеством жизни местного населения, передает CNN.

Правительство решило ужесточить правила из-за недавнего опроса среди туристов. Большинство из них ответили, что решили посетить столицу Нидерландов, чтобы попробовать каннабис в местных кафе.

CNN отмечает, что в последние годы Амстердам все чаще пытается бороться с чрезмерным потоком туристов, некоторые из которых нарушают спокойствие горожан. Так, в июле 2019-го мэр города Фемке Халсема предположила, что кофешопы могут поставить под угрозу качество жизни населения.

Правительство Нидерландов с 2012 года планировало запретить продажу марихуаны иностранцам. Тогдашний мэр Амстердама Эберхард ван дер Лаан заявлял, что не станет запрещать иностранным туристам покупать и курить марихуану в знаменитых кофешопах города.

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