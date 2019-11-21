Голландия перестанет финансировать террористов

Правительство Голландии перестанет платить палестинцам, которые сидят в израильских тюрьмах по обвинению в терроризме. Об этом сообщает The Times of Israel.

Об этом объявили во время ежегодной встречи по планированию бюджета. Голландское правительство заявило, что просило палестинцев не переводить деньги террористам, однако переговоры «не привели к желаемому результату». Теперь Амстердам урежет финансовую помощь Палестине.

Голландия уже несколько лет выделяет миллионы долларов Палестинской автономии и палестинцам, проживающим на всем Ближнем Востоке. При этом только в 2017 году Палестина выплатила около 198 миллионов долларов семьям террористов, погибших во время нападений на Израиль. Еще 160 миллионов долларов палестинцы выплатили тем, кто находится в израильских тюрьмах.

23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить возведение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме воздержавшегося представителя США. Иерусалим отказался следовать данному решению, а вскоре израильский премьер снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.

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