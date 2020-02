Рэпер Pouya выступит в Москве

Американский хип-хоп-исполнитель Pouya выступит в московском клубе Aglomerat. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Pouya — взрывоопасный флагман флоридской рэп-сцены. К моменту выхода на столичные подмостки Кевину Пуе исполнится всего 25 лет, однако он уже с полным правом может называть себя ветераном хип-хоп-движения — первый микстейп под названием Fuck It рэпер выпустил еще в 2012-м году», — отмечают организаторы.

Концерт состоится 25 февраля. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Pop Farm.

При участии различных исполнителей Pouya записал такие треки, как Scrubs, Sit Ups, Daddy Issues и Stick Out. Музыкант выпускает композиции на собственном лейбле Buffet Boys. Его последний альбом, The South Got Something to Say, вышел в 2019 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!