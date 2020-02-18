Обычные россияне притворились инвесторами

Количество брокерских счетов, открытых на ведущих российских биржах, резко выросло в 2019 году и достигло 6,3 миллиона, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). При этом большая часть из них не используется для активных операций.

Количество клиентов Московской биржи в конце 2019 года достигло 3,8 миллиона человек против 1,9 миллиона годом ранее. На Санкт-Петербургской бирже, специализирующейся на торговле иностранными инструментами, зафиксирован более чем двукратный прирост клиентской базы — 2,5 миллиона уникальных клиентов против миллиона в конце 2018 года. 36 процентов клиентов имеют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие право на налоговые вычеты.

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Однако около двух третей (33 процента против 40 годом ранее) открытых счетов не используются по прямому назначению — на них отсутствуют денежные средства, либо внесенные не тратятся на покупку активов. Таким образом, обычные россияне только притворились инвесторами и продолжают предпочитать традиционные способы сбережений.

По словам главы НАУФОР Алексея Тимофеева, отчасти тенденция объясняется тем, что многие счета открываются автоматически — при покупке других банковских или инвестиционных продуктов, будучи не нужными владельцу в данный момент. К тому же многие держатели ИИС пополняют его не сразу, а только спустя время — чаще всего к концу года, чтобы получить налоговый вычет в начале следующего. В будущем, по мнению эксперта, ситуация может измениться.

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