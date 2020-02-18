РАЭК попросила прокуратуру отреагировать на бездействие силовиков

Директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко обратился к прокурору города Москвы Денису Попову с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении заявления ассоциации в адрес Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД ЮЗАО (ОЭБиПК УВД по ЮЗАО) по поводу проверки индивидуального предпринимателя Г. В. Яскевича.

В апреле 2019 года в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве было направлено заявление о проведении проверки на наличие в действиях ИП. Г. В. Яскевича признаков состава преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Данное заявление было передано в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД ЮЗАО (ОЭБиПК УВД по ЮЗАО). Согласно УПК РФ, реакция на любое обращение о совершенном или готовящемся преступлении должна последовать в течение 3 суток. Однако, с момента обращения прошло уже больше 10 месяцев. За это время должностным лицом не было предпринято никаких действий для проведения проверки, отмечается в обращении.

Такое бездействие, по мнению РАЭК, по сути, лишает общество возможности защиты от противоправных действий других участников рынка, и закрывает глаза на их преступные действия, оставляя их безнаказанными. В связи с этим, РАЭК просит московскую прокуратуру провести проверку действий как Г. В. Яскевича, так и должностных лиц ОЭБиПК УВД по ЮЗАО и, при необходимости, привлечь виновных к ответственности.

В ноябре 2019 года Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев дело №А40-93872/19-34-763, установил, что ИП Г.В. Яскевич не исполнил договорные обязательства. Суд счел доказанным факт неосновательного обогащения ИП Г.В.Яскевича. Основанием для принятия такого решения послужило, в том числе, независимое заключение эксперта РАЭК.

