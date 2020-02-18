Российских ветеранов одарят пожизненным бесплатным проездом в поездах

Ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) одарят бесплатным пожизненным проездом в поездах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

По его словам, теперь участникам ВОВ навсегда разрешается абсолютно безвозмездно передвигаться на составах РЖД, Федеральной пассажирской компании (ФПК) и в поездах подразделений.

Уточняется, что право на бесплатный проезд также дается одному человеку, следующему вместе с ветераном.

Ранее в феврале сообщалось, что несколько российских ветеранов бесплатно поедут за границу в экскурсионный тур на побережье Адриатического моря. В частности, в путешествие в Римини смогут отправиться труженики тыла, ветераны и инвалиды ВОВ. Предполагается, что в поездку в дни празднования годовщины Победы отправятся две группы из Москвы и Санкт-Петербурга.

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