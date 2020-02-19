В России нашли возможность для ускорения роста экономики

Рост ВВП в России может ускориться до 10 процентов, если правительство выработает соответствующие меры поддержки экономики и не будет «заниматься накоплением ресурсов на черный день». Об этом заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает РИА Новости.

«Мы можем расти на 10 процентов в ВВП, целые ниши не заняты, не инвестированы в российской экономике. Для этого нужно выработать меры, как весь мир шел, экономика развития, как азиатские страны-тигры, европейские», — отметил Титов.

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Он добавил, что в настоящий момент правительство экономно расходует ресурсы, занимается их накоплением «на черный день, чтобы государство было богато, а страна — ну так, как-нибудь выживет». По словам омбудсмена, Столыпинский клуб изучил опыт развития Сингапура и Японии, и на его основе подготовил дорожную карту системных решений в частности в сфере налогов, тарифов и денежно-кредитной политики.

Также Титов призвал сосредоточиться не на увеличении финансирования социальных проектов, а на создании условий, при которых потребность в таких проектах станет меньше и население сможет зарабатывать самостоятельно. «Пока мы раздаем рыбу или крючок, что хотите, хлеб, но не раздаем удочки и не учим людей, как выращивать зерно. Только так можно решить экономические проблемы надолго», — заявил бизнес-омбудсмен.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за дополнительных мер социальной поддержки, которые в послании Федеральному собранию поручил предпринять президент Владимир Путин, экономика России в 2020 году будет расти быстрее, чем ожидалось. Прогноз по росту ВВП повысили с 1,7 до 1,9 процента.

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