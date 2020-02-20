Названа цена скандального бренда нижнего белья Victoria's Secret

Эксперты назвали цену скандального бренда нижнего белья Victoria's Secret, который принадлежит американскому холдингу L Brands. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Марку оценили в один миллиард долларов (около 63 миллиардов рублей). Предполагается, что покупателем 55 процентов акций бренда станет инвестиционная компания Sycamore Partners, однако официально о сделке объявлено не было.

Основатель Victoria's Secret Лесли Векснер (Leslie Wexner) покинет пост генерального директора фирмы после ее продажи. Он останется председателем совета директоров L Brands, сохранив свою долю в холдинге. Сейчас ему принадлежит 17 процентов акций компании.

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Журналисты отмечают, что названная сумма свидетельствует о резком падении бизнеса. Объем продаж Victoria's Secret снизился на 22 миллиарда долларов с 2015 года, когда компания находилась на пике популярности.

Руководитель бренда Лесли Векснер занимает 469 место в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он купил сеть магазинов Victoria's Secret в Сан-Франциско в 1982 году за один миллион долларов.

Скандал с участием Victoria's Secret разразился в феврале, когда руководство фирмы обвинили в сокрытии жестокого обращения с моделями и сексуальных домогательств. По результатам расследования газеты The New York Times, основанного на беседах с десятками сотрудников, бывший президент и главный маркетолог компании Эд Рейзек (Ed Razek) пользовался служебным положением и домогался моделей, делал им непристойные предложения и оскорблял их.

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