Россиянка годами запирала детей одних дома без еды

В городе Химки Московской области 26-летняя местная жительница годами запирала двоих дочерей в квартире без еды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, жестокое обращение с детьми началось в декабре 2018 года. Женщина закрывала детей одних в квартире на улице Дружбы, а сама уходила на долгое время. Уточняется, что она не трудоустроена и имеет судимость.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось о пожилой жительнице Бурятии, которая в течение полутора лет била и морила голодом трех внучек за плохие оценки в школе. Она активно контролировала их успеваемость, следила за выполнением домашней работы, дополнительно давала собственные задания и за отказ выполнять их жестоко наказывала.

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