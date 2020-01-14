Россиянка морила детей голодом за плохие оценки в школе

Пожилая жительница Бурятии била и морила голодом троих своих внучек за плохие оценки в школе, сообщает пресс-служба Мухоршибирского районного суда.

В публикации сказано, что пенсионерка жила со своей дочерью и ее детьми и последние полтора года регулярно применяла насилие к девочкам 6, 8 и 11 лет. Женщина активно контролировала их успеваемость, следила за выполнением домашней работы, дополнительно давала собственные задания и за отказ выполнять их жестоко наказывала. Помимо этого, она постоянно ограничивала детей в еде. Делала она все это несмотря на то, что у младшей внучки были проблемы со здоровьем. «Бабушка якобы преследовала "благие" цели: чтобы дети хорошо учились», — пишет пресс-служба.

Педагоги видели следы побоев на телах детей, но верили их объяснениям, что они «упали». В апреле 2019 года учителя заметили явные синяки на лице одной из девочек и обратились в полицию.

«В этом деле больше всего поражает то, что насилие в семье происходило на глазах деда, матери и двух старших детей, однако никто в происходящее не вмешивался, потому что все "боялись"», — подчеркивается в сообщении.

Во время рассмотрения дела пенсионерка заявила, что ее оговорили. Суд приговорил ее к 5 годам условно в 5-летним испытательным сроком.

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