Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий. Соответствующее заявление сделала замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, которую цитирует издание «Обозреватель».

«При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться», — сказала Ненюченко.

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По ее словам, это главная проблема, стоящая сейчас перед правительством страны. Около 82 процентов украинцев получают пенсию ниже четырех тысяч гривен (10,5 тысячи рублей).

Ранее украинские власти анонсировали масштабную проверку социальных выплат, таких как пенсии, пособия и субсидии, на оплату основных ресурсов. Это вызвано подозрениями в том, что многие граждане получают помощь от государства незаконно.

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