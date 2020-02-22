Кудрин назвал критической ситуацию с ВИЧ в России

Ситуация с распространением ВИЧ в России является критической. Об этом на своей странице в Twitter сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше», — написал Кудрин, прокомментировав заметку газеты «Коммерсантъ» о неопубликованных поручениях президента России Владимира Путина по ситуации с ВИЧ в стране.

В статье «Коммерсанта» сообщалось, что глава государства потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ. Также отмечалось, что Путин поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание, разработав программы профилактики и обеспечив финансированием.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал о таких поручениях Путина.

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