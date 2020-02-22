Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.

О том, что российский лидер потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки», сообщало ранее издание «Коммерсантъ».

Кроме того, отмечалось, что Путин поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание, разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. По информации газеты, перечень был подписан главой государства 31 декабря 2019 года.

В начале декабря 2019-го Роспотребнадзор сообщил об 1,07 миллиона человек с ВИЧ, живущих в России; 37 процентов из них женщины и 63 процента — мужчины. Наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях, уточнили в ведомстве.

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