Российские женщины рассказали о взятых к 23 Февраля микрозаймах

Российские женщины рассказали о взятых для покупки подарков ко Дню защитника Отечества микрозаймах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса микрофинансовой компании Moneyman.

Так, больше всего россиянок влезали в долги при покупке парфюма (21 процент), одежды (16 процентов) и электроники (13 процентов). Десять процентов сообщили о намерении потратить одолженные средства на алкоголь, семь процентов — на подарочные сертификаты и шесть процентов — на билеты на какое-либо мероприятие.

Отмечается, что перед 23 Февраля объем микрозаймов увеличивается как среди женщин, так и среди мужчин. Средний размер взятых в долг средств составил 16 650 рублей у женщин и 17 300 рублей у мужчин.

20 февраля сообщалось о самых популярных товарах, которые россияне покупают в интернет-магазинах в преддверии Дня защитника Отечества. Выяснилось, что чаще всего заказывают носки, белье, средства для бритья, галстуки, рубашки, автоаксессуары, электроинструменты, подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры.

Ранее в феврале стало известно, что большинство жительниц России рассчитывают потратить на подарок ко Дню защитника Отечества до тысячи рублей. При этом мужчины готовы потратить от одной до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день.

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