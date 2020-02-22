Вес разведанного в Индии золота преувеличили

Индийская Геологическая служба опровергла данные об обнаружении запасов золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны. Об этом говорится в Twitter-аккаунте службы.

Оказалось, что на самом деле вес разведанного золота оценивается не в три тысячи тонн, а в 160 килограммов. «Геологическая служба не находила такого огромного количества золота», — сказано в сообщении.

Ранее издание The Times of India сообщило, что в индийском штате Уттар-Прадеш обнаружили месторождение на три тысячи тонн золота. Стоимость выявленного драгоценного металла оценили в 12 триллионов рупий (около 13 миллиардов долларов). При этом весь золотой резерв Индии составляет 626 тонн.

В ноябре прошлого года Всемирный совет по золоту привел расчеты, согласно которым, если переплавить все когда-либо добытое во всем мире золото, то получится куб с ребром длиной 21 метр. На конец 2017 года общая масса добытого в мире золота составила 190 040 тонн. Ежегодно добыча приносит дополнительно 2,5–3 тысячи тонн.

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