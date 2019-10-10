В золоте нашли верный признак мирового кризиса

Скорость, с которой биржевые фонды и другие крупные игроки на фоне проблем мировой экономики и роста напряженности скупают золото, находится на рекордном уровне, пишет Bloomberg.

За январь-сентябрь они нарастили запасы на 368 тонн. До абсолютного рекорда 2012 года осталось 35 тонн. Увеличение шло даже в момент, когда стоимость унции пыталась преодолеть отметку в 1,5 тысячи долларов.

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Фонды золота наблюдали приток средств от клиентов в течение 17 дней. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2009 году на фоне мирового кризиса.

В Citigroup ожидают, что в течение 6-12 месяцев стоимость унции вырастет до 1,7 тысячи долларов. Это произойдет из-за ухудшения ситуации в мировой торговле. Инвесторы вкладываются в золото в то время, когда видят особые риски в других активах. Нынешний рост связан с неверием в позитивный исход переговоров США и Китая.

Ранее в октябре главный исполнительный директор компании Polymetal Виталий Несис предсказал мировой цене на золото резкое снижение на десять процентов после заключения сделки США и Китая.

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