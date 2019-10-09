Ценам на золото предрекли стремительное падение

Главный исполнительный директор компании Polymetal Виталий Несис заявил, что мировая цена на золото может в ближайшее время резко снизиться. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Все сейчас в эйфории по росту цены на золото. Я настроен более пессимистично», — подчеркнул он. Несис пояснил, что после заключения торгового соглашения между США и Китаем цены на драгметалл с большой долей вероятности будут не расти, а снижаться, причем довольно стремительно.

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Согласно его прогнозу, золото потеряет около 10 процентов стоимости в течение недели после объявления о торговой сделке. Несис также отметил, что негативное влияние на цену золота окажет возможный импичмент президенту США Дональду Трампу и предстоящие президентские выборы в следующем году.

В сентябре аналитики американского банка Citigroup предсказывали, что цены на золото могут побить рекорд и подняться выше двух тысяч долларов за унцию в ближайшие два года.

По мнению экспертов, такой исход возможен на фоне растущих рисков глобальной рецессии, нарастания напряженности в торговой войне США и Китая, а также вероятности того, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки до нуля.

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