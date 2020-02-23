Определена самая устойчивая к раку группа крови

Ученые из Каролинского университета пришли к выводу, что обладатели второй группы крови меньше других людей рискуют получить онкологическое заболевание. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что люди с первой группой крови находятся в группе риска. Им необходима более тщательная диагностика и регулярные обследования.

Эксперты также отметили, что главными факторами развития рака остаются злоупотребление алкоголем и табаком.

Исследователи проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны на протяжении 25 лет.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека. Так, людям с первой группой крови стоит опасаться рака толстой кишки. У обладателей второй группы крови нашли повышенный риск рака желудка. У носителей третьей группы крови существует высокая вероятность заболеть раком поджелудочной железы. Риски повышаются при лишнем весе. Людям с четвертой группой крови чаще всего угрожает рак почек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



