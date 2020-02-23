В Индии упал МиГ-29К

В индийском штате Гоа потерпел крушение самолет МиГ-29К. Это произошло утром в воскресенье, 23 февраля, во время тренировочного полета, сообщает РИА Новости со ссылой на ВМС Индии.

Пилот самолета выжил, он успел катапультироваться. О разрушениях на земле не сообщается. Будет проведено расследование аварии. Причины пока не озвучивались.

В ноябре 2019-го на Гоа произошла еще одна авария. Тогда у истребителя загорелся двигатель во время полета. Самолет рухнул в поле, обошлось без жертв.

МиГ-29 впервые поднялся в воздух в октябре 1977 года. В феврале 2019 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

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