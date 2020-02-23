Тренер Логинова отреагировал на информацию о возбуждении уголовного дела

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович отреагировал на информацию о возбуждении в отношении них уголовного дела в Италии. Его слова приводит «Р-Спорт».

Касперович заявил, что дело не открыто. «Как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем», — сказал тренер. Он подчеркнул, что ничего запрещенного при полицейских обысках в гостиничных номерах найдено не было.

«Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли полицейские право изъять наши личные вещи», — заключил специалист.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. После этого Логинов отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира, сославшись на психологическую неготовность.

23 февраля журналист Дмитрий Губерниев заявил, что в отношении Логинова и Касперовича в Италии возбуждено уголовное дело. Он не уточнил точную причину этого, но сообщил, что спортсмен и тренер смогут покинуть страну.

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