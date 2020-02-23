Шипулин оценил действия полиции в отношении Логинова

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин в эфире Первого канала оценил действия итальянской полиции в отношении Александра Логинова.

По словам Шипулина, полицейские, а также представители Международного союза биатлонистов (IBU) поступили «гадко». «Заявление было подано 19 февраля. То есть они могли прийти 19-го, 20-го или 21-го, но пришли именно в тот момент, когда ребятам надо было бежать эстафету», — заметил бывший спортсмен.

Шипулин добавил, что общался с Логиновым после обыска. Его возмутило то, что полицейские конфисковали личные телефон и ноутбук спортсмена. «Зачем ты это сделал [отдал технику]? Надо было ждать адвокатов», — сказал Шипулин.

22 февраля в гостиничном номере Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер биатлонистов Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. После этого Логинов отказался от участия в заключительной гонке чемпионата мира, сославшись на психологическую неготовность.

23 февраля Касперович поделился планами на будущее. Он намерен нанять адвоката для разбирательств.

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