Собчак ответила на обвинения Успенской после скандального интервью

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской в желании «хайпа», «крови и зрелищ» после скандального интервью для программы «Док-Ток», выходящей на Первом канале. Своим мнением Собчак поделилась с изданием Newinform.

Конфликт произошел из-за вопросов Собчак о дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Та ранее обвинила мать в насилии и навязывании наркотиков, хотя позднее отказалась от своих слов. Артистка назвала себя идиоткой за то, что пошла на программу телеведущей, и покинула студию.

Позднее она написала в своем Instagram-аккаунте, что вместо женщины, которая должна была помочь разобраться в ситуации вокруг ее дочери, она столкнулась на телепрограмме с «холодной, циничной, безрассудной, пустой ведущей шоу». Успенская отметила, что Собчак закрывала участникам программы рты, обрывала фразы, не давая возможности высказаться ни Успенской, ни другим приглашенным гостям.

Собчак в ответ на обвинения заявила, что она задавала вопросы и пыталась разобраться в ситуации. «Я считаю, что нельзя требовать от журналиста то же самое, что от родственников», — сказала она.

В начале февраля в эфире телеканала НТВ Татьяна Плаксина заявила, что мать давала ей наркотики, отправила в клинику, где из нее «сделали овоща», применяла к ней физическое и моральное насилие. Позже девушка опровергла это заявление. По ее словам, сотрудники НТВ воспользовались ее нестабильным положением. Юрист Успенской Александр Бенхин пояснил, что у Плаксиной хронический шизофреноподобный психоз и она не отдает отчета своим действиям. Кроме того, позднее выяснилось, что Успенская заплатила 100 тысяч рублей в качестве выкупа за свою дочь, которую удерживали сотрудники НТВ. После телевизионного скандала Плаксина покинула Россию и уехала в США.

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