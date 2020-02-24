Онищенко сравнил татуированных матерей с прикроватными ковриками

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки. Он сравнил татуированных матерей с «прикроватными ковриками с арабесками». Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Также он назвал желание сделать тату проявлением духовного интеллектуального кризиса.

Онищенко назвал моду на татуировки примитивной и туземной. По его словам, туземцы рисуют «уродливые маски» от безысходности, чтобы якобы отпугнуть духов. Однако депутат возмутился, что этим занимается и цивилизованное общество, молодые женщины и матери. «Ну, пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже: с какими-то чудовищами, которых они сплошь и рядом рисуют», — пояснил Онищенко.

Депутат добавил, что тату — «крайняя степень язычества». Эта процедура несет в себе опасность заражения и нарушения кожных покровов, сказал бывший главный санитарный врач России. Он рассказал, что европейское химическое агентство (ECHA) хочет запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7).

По словам Онищенко, опасны не только эти пигменты, но и любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи. Он предостерег россиян от гнойных осложнений и онкологического роста, которые может спровоцировать нанесение татуировки.

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