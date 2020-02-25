В преддверии конференции ContentSense вышел подкаст-сериал

В Москве 20 марта откроется конференция ContentSense, на которой будут обсуждаться вопросы контента для бизнеса: как его создавать, измерять эффективность и попадать в самое сердце аудитории. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия.

В преддверии конференции вышел подкаст-сериал «Как сделать бренд-медиа с нуля». Состоялся разговор о том, как запустить крутое бренд-медиа, как должна быть устроена редакция, где найти хороших авторов и редакторов, как выбирать форматы и темы, как находить новую аудиторию и считать эффективность контент-маркетинга.

Гости подкаст-сериала: CEO в КБ «Палиндром» Родион Скрябин, CEO в «Мамихлапинатана»Антон Ярош, главный редактор проекта «Дело» Модульбанка, соавтор книги «Пиши, сокращай» Людмила Сарычева, глава Content Marketing Group в Skyeng Мария Сорокина, контент-директор «Амплифера»Александр Марфицин, генеральный директор проекта «Дорогая редакция» Александр Федорчук.

Уже готов первый вариант программы конференции. Все доклады и мастер-классы распределены по трекам: «Производство и дистрибуция», «Работа с аудиторией», «Метрики и эффективность», «Тренды и инструменты». Среди спикеров конференции — консультант по контентному маркетингу Линор Горалик, Никита Белоголовцев из «Яндекс.Дзена», консультант и креативный директор Василий Эсманов, глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик.

Организаторы конференции убеждены, что любому бизнесу нужно создавать качественный контент. При этом у маркетологов часто возникает хаос в коммуникациях — они не знают, какие форматы и инструменты создания контента использовать, как применять их на разных платформах и для разной аудитории. Растет конкуренция за внимание читателя, поэтому компании должны создавать не просто регулярный контент, а контент уникальный — например, с привлечением экспертов.

По мнению организаторов мероприятия, конференция ContentSense будет полезна менеджерам продуктов, маркетологам, предпринимателям, редакторам, копирайтерам, дизайнерам, PR-менеджерам, контент-менеджерам.

