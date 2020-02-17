Россияне попросили 25 миллиардов рублей на создание интернет-контента

В России завершился прием заявок на государственный конкурс по созданию контента в интернете. За это время участники прислали 1208 запросов о поддержке на сумму 25 миллиардов рублей при объеме субсидий в три миллиарда рублей. Об этом заявил директор Института развития интернета (ИРИ) Антон Ключкин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Интерес к конкурсу у сообщества огромный и будет очень серьезная конкурентная борьба», — отметил он. Прием заявок на первую волну состязания происходил с 20 января по 5 февраля 2020 года.

В связи с большим числом желающих получить финансовую поддержку организаторы мероприятия приняли решение сместить сроки оглашения результатов. Так, независимая экспертиза продлится до 10 марта, а победители будут объявлены спустя неделю.

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В январе ИРИ запустил государственный конкурс по поддержке интернет-проектов для молодежи. Вторая волна конкурса намечена на апрель, третья — на октябрь. По его результатам будут разыграны гранты на общую сумму три миллиарда.

Состязание предполагает пять направлений — видеоконтент, блогосфера, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и ПО. К настоящему моменту предложены темы о ветеранах, многообразии культур, волонтерстве, успехах в культуре, спорте и бизнесе, а также образовательные конкурсы и форумы.

В конце 2019 года в Кремле анонсировали поддержку производства интернет-контента. Для этой цели власти впервые выделили «значимое бюджетное финансирование».

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