11-летняя американка пришла в парламент с заряженным автоматом

Одиннадцатилетняя девочка пришла на публичное законодательное слушание в парламенте штата Айдахо с заряженным автоматом. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Бэйли Нильсен держала на плече винтовку AR-15, сопровождая своего деда Чарльза Нильсена на публичных слушаниях. Нильсены пришли высказаться в поддержку законопроекта, который разрешит скрытое ношение оружия для американцев, не зарегистрированных в Айдахо.

Мужчина привел внучку, чтобы продемонстрировать, насколько обществу, по его мнению, не стоит бояться огнестрельного оружия. «Бэйли стреляет с тех пор, как ей исполнилось 5. Своего первого оленя она подстрелила в 9 из этой винтовки. Она носит ее ответственно и знает, что не нужно держать палец на курке», — сказал он законодателям.

Сейчас в штате разрешено скрыто носить оружие с 18 лет, однако пока что это касается только резидентов Айдахо. Огнестрел нередко появляется на публичных слушаниях — особенно когда они касаются законов об оружии. Здание легислатуры всегда охраняют вооруженные полицейские.

В июне 2019 года пожилая женщина из штата Алабама с помощью ружья задержала разыскиваемого преступника и передала его полиции. В этом штате также действуют законы о свободном ношении оружия.

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