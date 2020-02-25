Россиянам напомнили о длинных выходных в марте

В связи с празднованием Международного женского дня россиян ожидают длинные выходные — с 7 по 9 марта. Об этом напомнили в Роструде, сообщает «Российская газета».

Понедельник, 9 марта, объявлен нерабочим днем, поскольку, как и в случае с Днем защитника Отечества, праздничный день выпал на воскресенье. Так, выходной перенесли на начало недели, сократив тем самым рабочую неделю. Она продлится четыре дня — с 10 по 13 марта.

В ведомстве отметили, что 6 марта не является сокращенным днем, так как он не считается предпраздничным. Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае — с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е число.

Ранее в январе бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал отказаться от всех праздничных каникул. По его словам, длительные праздники приводят к тому, что «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Вместо этого, считает политик, длинные выходные надо перераспределить по календарю, оставив один выходной в середине недели.

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