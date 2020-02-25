Рисующая грудью художница посоветовала мужчинам меньше думать о вагинах

Рисующая грудью петербургская художница Ирина Романовская создала потрет протоиерея Димитрия Смирнова. Об этом сообщает «Росбалт».

Романовская заявила, что ее техника появилась в качестве вызова патриархальным стереотипам, и напомнила, что на дворе XXI век. Она не согласилась со словами священника, сравнившего гражданских жен с бесплатными проститутками, и пояснила, что женщины могут сами решать, надо ли им выходить замуж или нет.

«Обеспеченной женщине регистрировать брак с юридической стороны в тягость и бывает даже опасно. Если у женщины много имущества, ее могут отравить или еще что-нибудь сделать. А по поводу девственности — это обсуждать неприлично, и советую мужчинам поменьше думать о женских вагинах, а направить свой ум на более нужные и важные темы для обсуждения», — отметила Романовская.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом ответил Димитрию Смирнову на высказывание о гражданских женах. Музыкант порекомендовал протоиерею поменьше болтать и выпить водки, а также заключил, что бесплатных жен не бывает.

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