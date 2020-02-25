В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков

Четырех украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море пограничниками ФСБ России по Республике Крым, отпустили из-под ареста. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Павел Мельник, передает «Украинская правда».

Как заявил Мельник, он только что получил информацию, что рыбаки освобождены. Один из них позвонил родным и рассказал, что они возвращаются домой на собственном судне.

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что, по предварительной информации, граждан Украины действительно отпустили. «Четко говорить, каким образом они вернутся на материковую Украину, мы пока не можем», — добавил он.

15 февраля стало известно, что пограничное управление ФСБ по Крыму задержало в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя украинцами, у которых не было никаких документов. Суд привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России. В Совете Федерации заявили, что Киев политизирует ситуацию, а рыбаки признались в браконьерстве.

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