Временного поверенного России вызвали в МИД Украины

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России, ему выразили протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство потребовало освободить граждан Украины, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.

15 февраля пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами. У них не было удостоверений личности, а также судовых и регистрационных документов. В ходе осмотра плавсредства было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть. В настоящее время судно вместе с украинцами доставлено в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.

Азовское море в декабре 2003 года было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением — согласно договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос границы окончательно так и не был решен.

После того как Крым по итогам всенародного референдума вошел в состав России в 2014 году, а Киев отказался признать это, вопрос морской границы и правового статуса Азовского моря встал еще острее. В ноябре 2018 года он привел к инциденту с захватом российскими пограничниками трех украинских катеров и их экипажей. Россия настаивает, что тогда судно намеренно нарушило российскую морскую границу.

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