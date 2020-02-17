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В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины

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Украина придает политическое значение ситуации с задержанием четырех своих граждан в Азовском море. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает RT.

По мнению Косачева, ничего политического в задержании украинцев нет. Политик подчеркнул, что они признали факт браконьерства и согласились с обвинениями.

Однако украинская сторона намерена использовать ситуацию для того, чтобы вновь обвинить Россию в агрессии, уверен Косачев. «Можно только развести руками», — заключил он.

Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море. Министерство потребовало освободить граждан Украины, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.

15 февраля пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами. У них не было удостоверений личности, а также судовых и регистрационных документов. В ходе осмотра плавсредства было обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть. В настоящее время судно вместе с украинцами доставлено в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.

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Предыстория: Временного поверенного России вызвали в МИД Украины
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