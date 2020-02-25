На российском сахарном заводе назвали причину закрытия

Работа Товарковского сахарного завода в Тульской области была приостановлена в связи с окончанием сезона. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Предприятие принадлежит структуре Россельхозбанка. Решение о возобновлении производства на следующий сезон пока не принято. Судьбу завода будет решать либо банк, либо купивший актив инвестор.

Ранее Союзроссахар сообщил, что в России из-за низких цен на сахар и убытков несколько предприятий могут остановить работу. Речь шла о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии, Нурлатском заводе в Татарстане и Товарковском заводе в Тульской области.

Закрытие производств может привести к росту цен. По словам исполнительного директора ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Вострикова, в России в настоящее время наблюдаются рекордно низкие цены на сахар из-за перепроизводства на протяжении последних лет, больших переходящих запасов и сложностей с экспортом. В связи с этим эффект на цены от закрытия заводов будет небольшим.

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